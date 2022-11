EssilorLuxottica fera appel de la décision de l'Autorité française de la concurrence

(Boursier.com) — EssilorLuxottica confirme que l'Autorité française de la concurrence a publié, le 8 novembre, une décision concernant Essilor International. En lien avec une procédure initiée en 2014, une sanction de 81 millions d'euros a été prononcée à l'encontre d'Essilor International, dont 15 ME solidairement avec sa société mère EssilorLuxottica, pour discrimination envers les 'pure-players' de la vente en ligne et protection des distributeurs physiques, concernant la commercialisation de certains verres de prescription spécifiques.

EssilorLuxottica est "fermement convaincue de la légalité de ses pratiques et du bien-fondé de commercialiser certains segments de verres correcteurs dans des conditions permettant de garantir aux consommateurs la meilleure correction visuelle nécessaire pour répondre à leurs besoins personnels".

La société maintient également qu'elle a oeuvré "dans le strict respect du contexte concurrentiel et réglementaire de la période concernée, non seulement pour le bénéfice de ses clients et de ses partenaires mais aussi de l'ensemble du secteur".

Ainsi, EssilorLuxottica conteste vivement la décision rendue par l'Autorité et interjettera appel. La société est "confiante dans sa capacité à prouver que la décision de l'Autorité est infondée".