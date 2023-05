EssilorLuxottica et l'Envoyé Spécial des Nations Unies pour la Sécurité Routière s'associent pour promouvoir la bonne vision sur la route

(Boursier.com) — EssilorLuxottica et l'Envoyé Spécial des Nations Unies pour la Sécurité Routière ont dévoilé aujourd'hui un partenariat qui renforce leur engagement à promouvoir une bonne vision sur la route. Suite à l'appel des Nations Unies demandant à ses pays membres d'assurer une bonne vision pour tous les usagers de la route, en cohérence avec les Objectifs de Développement Durable 2030, EssilorLuxottica a mobilisé toutes ses ressources en s'appuyant sur son expérience de la santé visuelle pour promouvoir cette question importante.

Dans le cadre de cette coopération et à l'occasion de la Semaine Mondiale de la Sécurité Routière des Nations Unies, lancée le 15 mai, EssilorLuxottica déploiera une campagne de sensibilisation afin de soutenir les objectifs des Nations Unies en terme de sécurité routière et de promouvoir la recommandation : "Faites vérifier votre vue - Circulez en sécurité". Cette campagne sera visible aussi dans les réseaux commerciaux d'EssilorLuxottica, afin de toucher le plus large public possible.