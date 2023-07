EssilorLuxottica et Kodak annoncent la signature d'un accord mondial de licence perpétuelle

(Boursier.com) — EssilorLuxottica et Eastman Kodak Company ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord mondial de licence perpétuelle, octroyant à EssilorLuxottica les droits d'utilisation exclusifs des marques déposées de Kodak pour les produits et services liés aux activités d'EssilorLuxottica.

À compter du 1er janvier 2024, EssilorLuxottica ajoutera définitivement à son portefeuille l'une des marques les plus connues et appréciées au monde et poursuivra le développement de la marque Kodak sur l'ensemble des catégories de produits d'EssilorLuxottica.

Ce nouvel engagement constitue une évolution de l'accord de licence pluriannuel actuellement en cours avec Kodak. Selon les termes de cet accord, EssilorLuxottica continuera de développer, de produire et de distribuer des produits et des services d'optique sous la marque Kodak et ce, pour une durée illimitée.

"Kodak est une marque emblématique, riche d'innovations, et qui bénéfice de la confiance de dizaines de millions de consommateurs à travers le monde. Nous sommes ravis que cette marque très importante rejoigne notre portefeuille de manière permanente. Nous pourrons exploiter nos capacités d'innovation et notre réseau de distribution pour créer de nouvelles opportunités, pour la marque comme pour les clients. Les accords à long terme comme celui-ci sont un socle pour la croissance future de notre Groupe", a déclaré Paul du Saillant, Directeur général délégué d'EssilorLuxottica.

"Nous nous félicitons de cette opportunité d'étendre notre accord de licence de marque avec un leader du secteur de la santé visuelle tel qu'EssilorLuxottica. La marque Kodak est entre de bonnes mains, en compagnie des autres marques réputées du portefeuille d'EssilorLuxottica", a déclaré le PDG de Kodak, Jim Continenza. "Cet accord est parfait pour Kodak. Nous partageons l'engagement d'EssilorLuxottica à répondre à l'évolution des besoins des clients à travers l'innovation, et nous nous réjouissons à la perspective d'un partenariat long et fructueux."