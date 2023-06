EssilorLuxottica et Jimmy Choo annoncent un accord de licence pour 10 ans

(Boursier.com) — EssilorLuxottica et Jimmy Choo annoncent aujourd'hui la signature d'un accord de licence exclusif pour la conception, la fabrication et la distribution mondiale de lunettes Jimmy Choo.

L'accord prendra effet le 1er janvier 2024 et se poursuivra jusqu'au 31 décembre 2028, avec une option de renouvellement automatique pour cinq années supplémentaires. La première collection issue de cet accord sera lancée au premier trimestre 2024.

Cet accord allie le style glamour et l'esprit ludique et audacieux de Jimmy Choo avec le savoir-faire exclusif, les capacités d'innovation et l'expertise d'EssilorLuxottica. Les collections seront développées sous la direction de Sandra Choi, directrice créative de Jimmy Choo.

Ce partenariat ouvre une ère nouvelle à Jimmy Choo Eyewear et traduit la recherche constante d'excellence qui caractérise la vision du luxe emblématique de Jimmy Choo.

Francesco Milleri, Président-Directeur Général d'EssilorLuxottica, a déclaré : "Nous sommes ravis d'entamer cette nouvelle aventure avec Jimmy Choo, véritable pionnier dans le luxe et dans l'art d'habiller les célébrités. Nous développerons ensemble des collections de lunettes de luxe innovantes qui reflèteront la vision artistique et le glamour qu'incarne la marque. Notre collaboration contribuera également à renforcer le segment grand luxe de la catégorie lunettes."

Hannah Colman, Directrice Générale de Jimmy Choo a déclaré : "Nous sommes très heureux de ce partenariat avec EssilorLuxottica qui permet d'allier ainsi nos expertises respectives dans les catégories accessoires et " eyewear " pour exprimer l'essence même de l'esthétique glamour et audacieuse de Jimmy Choo."