EssilorLuxottica et ERG signent en Italie un contrat d'achat à long terme pour la fourniture d'électricité provenant de sources renouvelables.

(Boursier.com) — EssilorLuxottica , leader mondial de la conception, de la fabrication et de la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil, et ERG, principal producteur européen d'énergie issue de sources renouvelables par le biais de sa filiale ERG Power Generation, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat d'achat d'électricité sur douze ans portant sur la fourniture d'environ 900 GWh d'électricité verte entre 2023 et 2034.

Le contrat se base sur la vente par ERG d'environ 75% de l'électricité produite par son parc éolien de Partinico-Monreale, près de Palerme (Italie), le premier parc du Groupe à avoir été modernisé. Après le remplacement complet de l'installation par un équipement de dernière génération, le parc éolien consistera en 10 turbines de 4,2 MW pour une puissance installée totale de 42 MW (contre 16 MW avec 19 turbines précédemment), pour une production annuelle estimée à 94 Gwh (contre 27 GWh actuellement).

La construction du parc a bien progressé. Il sera mis en service au cours du second trimestre 2023.

Pour EssilorLuxottica, ce contrat marque une avancée importante vers son objectif d'atteindre la neutralité carbone dans ses activités directes (émissions de scope 1 et 2) d'ici 2025, à commencer par l'Europe d'ici la fin de l'année, comme indiqué dans son programme de Développement Durable "Eyes on the Planet".

Francesco Milleri, Président-directeur général d'EssilorLuxottica a déclaré : "Chez EssilorLuxottica, nous voulons un avenir meilleur, plus propre, où notre planète et les populations pourront prospérer. En signe de notre engagement à long terme dans cette perspective, nous sommes heureux d'annoncer ce partenariat stratégique avec ERG, qui soutient notre objectif d'atteindre la neutralité carbone dans nos activités directes et de réduire l'impact de notre chaîne de valeur. À travers "Eyes on the Planet", nous contribuons aux efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique et à la protection de notre planète pour les futures générations."