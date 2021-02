EssilorLuxottica et CooperCompanies annoncent la création d'une joint-venture pour l'acquisition de SightGlass Vision

Crédit photo © EssilorLuxottica

(Boursier.com) — EssilorLuxottica et CooperCompanies, deux acteurs de premier plan de l'industrie optique, ont signé un accord pour la création d'une joint-venture à 50/50 pour l'acquisition de la société américaine SightGlass Vision, spécialisée dans le développement de verres ophtalmiques innovants visant à réduire la progression de la myopie chez l'enfant.

EssilorLuxottica et CooperCompanies tireront parti de leur expertise commune et leur leadership global dans le domaine de la myopie pour accélérer la commercialisation des verres de lunettes SightGlass Vision. Grâce à ce partenariat, les deux entreprises vont renforcer leur potentiel d'innovation et accroître leurs capacités de mise sur le marché afin de développer la catégorie des solutions de contrôle de la myopie. La technologie de SightGlass Vision viendra compléter les solutions existantes, dont le verre Stellest d'Essilor ainsi que les lentilles de contact MiSight de CooperVision et ses solutions d'orthokératologie.

Les dernières décennies ont vu une augmentation constante de la prévalence de la myopie à travers le monde, notamment à cause de l'évolution des modes de vie. Elle touche aujourd'hui 2,6 milliards de personnes dans le monde et on estime qu'en 2050, 5 milliards de personnes seront myopes, c'est-à-dire la moitié de la population mondiale. La myopie est la principale cause de déficience visuelle chez l'enfant et, avec le temps, elle peut contribuer à augmenter le risque de développer une déficience visuelle permanente, telle que la dégénérescence maculaire, le décollement de la rétine, la cataracte et le glaucome, ou encore la cécité, pathologies associée à une forte myopie.

En combinant leur expertise scientifique et leurs capacités de développement de produits, EssilorLuxottica et CooperCompanies visent à faire prendre conscience de ces enjeux et à apporter des nouvelles solutions pour résoudre ce problème de santé visuelle mondial.

"Nous sommes ravis de nous associer à CooperCompanies, une entreprise reconnue dans le traitement des troubles de la vision, et plus particulièrement de la myopie, et de valoriser ensemble la technologie de SightGlass Vision. Ce partenariat s'inscrit pleinement dans la stratégie d'EssilorLuxottica, qui vise à améliorer l'accès à la santé visuelle et notamment aux solutions qui permettent de maîtriser la progression de la myopie. La complémentarité de nos solutions, dont le verre Stellest récemment lancé par Essilor, avec la technologie prometteuse de SightGlass Vision va étendre notre offre de produits innovants afin de répondre aux besoins croissants de nos clients et des consommateurs partout dans le monde" ont déclaré Francesco Milleri et Paul du Saillant, respectivement Directeur général et Directeur général délégué d'EssilorLuxottica.