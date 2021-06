EssilorLuxottica et Coach renouvellent leur accord de licence mondial

EssilorLuxottica et Coach renouvellent leur accord de licence mondial









Crédit photo © EssilorLuxottica

(Boursier.com) — EssilorLuxottica et Coach annoncent aujourd'hui le renouvellement d'un accord exclusif de licence pour la conception, la production et la distribution mondiale de montures de prescription et de lunettes de soleil sous la marque "Coach Eyewear". Le contrat de cinq ans prendra effet le 1er juillet 2021 et se poursuivra jusqu'au 30 juin 2026, avec une prolongation possible de cinq années supplémentaires.

"EssilorLuxottica se réjouit de renouveler et de poursuivre le développement de ce partenariat avec Coach, la célèbre marque de mode qui incarne un savoir-faire authentique et un style américain moderne et luxueux. Avec nos nouvelles collections de lunettes de marque, nous allons continuer à fidéliser les clients de Coach et renforcer le lien émotionnel avec eux, partout dans le monde", a commenté Francesco Milleri, Directeur Général d'EssilorLuxottica.

"Nous sommes très satisfaits du renouvellement de cet excellent partenariat avec Luxottica," a déclaré Todd Kahn, Directeur Général et Président de la Marque Coach. "Nous sommes heureux d'aborder un nouveau chapitre de notre relation et de continuer à oeuvrer ensemble à la création de lunettes à la fois belles et conçues pour durer."