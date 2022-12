EssilorLuxottica : encore un soutien !

(Boursier.com) — EssilorLuxottica évolue autour de l'équilibre alors que le groupe bénéficie d'une nouvelle note favorable d'analyste. C'est cette fois Oddo BHF qui a revalorisé le dossier de 176 à 201 euros. En dépit d'un contexte économique qui va rester difficile sur 2023, la marche du groupe paraît bien assurée et le broker affiche une confiance accrue dans la capacité de la firme à dégager les synergies attendues sur Grand Vision et à améliorer encore son efficience opérationnelle. Au niveau de la valorisation, le titre traite toujours avec une légère décote sur une base PE et VE/EBIT par rapport à la moyenne des pairs croissance structurelle / consommation cotés à Paris (un peu plus de -5%), souligne l'analyste, à 'surperformer' sur le titre.

Citi et Stifel avaient déjà publié des notes positives sur le numéro un mondial de l'optique au cours des deux derniers jours.