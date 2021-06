EssilorLuxottica : encore plus haut...

Crédit photo © EssilorLuxottica

(Boursier.com) — EssilorLuxottica remonte de 1,9% ce midi, à 155,88 euros, en bourse de Paris, en hausse de 2,1% à 153,2 euros. Le numéro un mondial des verres optiques bénéficie d'un coup de pouce de Jefferies qui a remonté sa cible de 130 à 140 euros ('conserver'), mais surtout d'UBS qui est repassé à l''achat' sur la valeur tout en rehaussant sa cible à 170 euros. L'action s'est considérablement dévaluée et se négocie désormais avec la plus forte décote relative de ces 5 dernières années par rapport aux principaux secteurs de référence (luxe, medtech et commerce de détail). Selon l'analyste, cette sous-performance était justifiée, mais la fin de la structure à deux têtes après l'AGM de mai et la saison des lunettes de soleil qui coïncide avec la réouverture de l'économie après les périodes de confinement l'incitent à revoir le dossier d'investissement...

Avec une structure de gestion et un processus décisionnel allégés, UBS pense que l'intégration va s'accélérer et commencer à porter ses fruits. Dans un secteur où l'échelle compte, il considère que la société est la mieux placée pour capitaliser sur les tendances structurelles du secteur des lunettes, qui a bénéficié de vents favorables liés à la Covid, avec une plus grande sensibilisation à la santé oculaire et une pénétration en ligne...