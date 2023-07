EssilorLuxottica : en tête du CAC40

(Boursier.com) — EssilorLuxottica pointe en tête du CAC40 (+1,1% à 172,6 euros) en début de séance, dopé par deux notes d'analystes. Intesa Sanpaolo a tout d'abord initié la couverture du lunetier avec un conseil 'achat' et une cible de 209 euros, tandis que Morgan Stanley a débuté le suivi du numéro un mondial des verres optiques avec un avis 'surpondérer' et un objectif de 205 euros. L'analyste affirme que la croissance du BPA devrait s'accélérer en 2024 alors que les vents contraires liés à l'inflation se modèrent et que les effets des synergies commencent à se faire sentir. Morgan Stanley se situe désormais 6%/8%/8% au-dessus du consensus sur le BPA 2024/25/26, tandis que les attentes générales des analystes semblent réalisables malgré les inquiétudes concernant le consommateur américain. La valorisation est jugée attrayante "pour une entreprise leader de l'industrie" et désormais un choix de premier plan pour le secteur.