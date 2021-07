EssilorLuxottica : effet loupe

EssilorLuxottica : effet loupe









Crédit photo © EssilorLuxottica

(Boursier.com) — EssilorLuxottica remonte de 0,4% ce jeudi à 154 euros, alors que le groupe a confirmé que l'Autorité française de la concurrence avait rendu une décision contre plusieurs sociétés actives dans le secteur de la lunetterie, dont le groupe Luxottica. L'Autorité a prononcé une sanction de 125 millions d'euros à l'encontre de Luxottica pour les pratiques mises en oeuvre par le groupe entre 2005 et 2014 dans le secteur des montures de lunettes de vue et des lunettes de soleil en France. La décision rendue aujourd'hui clôture une procédure initiée en 2005 et dont les pratiques ont été considérées comme insuffisamment établies par l'Autorité en 2017.

"EssilorLuxottica est fermement convaincue d'avoir oeuvré dans le strict respect des règles de concurrence, toujours au bénéfice de ses clients, de ses partenaires et de l'ensemble du secteur. Ainsi, la société conteste vivement la décision rendue par l'Autorité et estime que la sanction est hautement disproportionnée et sans fondement". La société interjettera appel et reste confiante d'être en mesure de prouver que la décision n'est fondée ni en droit ni en fait...

Parmi les derniers avis de brokers, Morgan Stanley reste à "surpondérer" sur EssilorLuxottica et relève même son objectif de cours de 150 à 175 euros sur le dossier. HSBC était auparavant repassé de "achat" à "conserver" sur le titre en visant désormais un cours de 170 euros.