EssilorLuxottica détient la totalité du capital de GrandVision

(Boursier.com) — En référence au communiqué de presse d'EssilorLuxottica SA et de GrandVision NV du 21 décembre 2021 concernant les résultats finaux de l'offre publique d'achat d'EssilorLuxottica sur les actions de GrandVision et son intention de lancer une procédure de retrait obligatoire des actionnaires restants de GrandVision, EssilorLuxottica et GrandVision annoncent que le retrait obligatoire a été finalisé.

EssilorLuxottica détient désormais 100% du capital social de GrandVision.