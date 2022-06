EssilorLuxottica : décès du Président et fondateur de Luxottica, Leonardo Del Vecchio

(Boursier.com) — EssilorLuxottica confirme dans un bref communiqué le décès de son Président, Leonardo Del Vecchio. "Le Groupe exprime ses plus sincères condoléances à la famille et à l'ensemble des salariés pour cette immense perte. Le Conseil d'administration se réunira pour décider des prochaines étapes". Le décès de l'entrepreneur italien avait initialement été rapporté par le quotidien 'Corriere della Sera'. Via sa société Delfin S.a.r.l., le milliardaire détenait une participation majoritaire de 32% dans EssilorLuxottica, le groupe issu de de la fusion en 2018 entre Essilor et Luxottica. Sa fortune était estimée à 25,7 milliards de dollars, selon le 'Bloomberg Billionaires Index'.

Comme le rappelle l'agence, né le 22 mai 1935, Leonardo Del Vecchio a commencé à travailler comme apprenti chez un fabricant d'outils et de colorants à Milan à l'âge de 14 ans. Dans les années 1960, il lance une petite entreprise de fabrication de montures de lunettes conçues par d'autres à Agordo, avant de fonder Luxottica en 1961. L'objectif final du dirigeant, dans l'une des dernières interviews qu'il a accordées, était de faire entrer EssilorLuxottica dans le club fermé des entreprises valorisées à plus de 100 milliards d'euros. EssilorLuxottica pèse aujourd'hui environ 65 MdsE en Bourse.