EssilorLuxottica crée une plate-forme d'innovation en France autour des lunettes intelligentes

Crédit photo © EssilorLuxottica

(Boursier.com) — EssilorLuxottica a annoncé aujourd'hui la création en France d'un Centre dédié à l'innovation, pour renforcer son expertise et étendre ses capacités sur les technologies électrochromiques et les lunettes intelligentes. Fort de plus de dix ans de recherche et de développement, EssilorLuxottica accélère ses initiatives afin de répondre aux nouveaux besoins des consommateurs et saisir le potentiel du segment "wearables" en plein essor.

Situé au sein du site de Dijon, ce nouveau Centre d'innovation coordonnera les sites dédiés à la 'R&D' sur les lunettes intelligentes et à l'industrialisation, notamment à Toulouse et à Créteil (France), et collaborera de façon soutenue avec les équipes R&D basées à Agordo (Italie). Fédérant plus de 50 experts, le Centre permettra à EssilorLuxottica de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur, de la recherche à la production.