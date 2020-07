EssilorLuxottica : comptes semestriels publiés

EssilorLuxottica : comptes semestriels publiés









Crédit photo © EssilorLuxottica

(Boursier.com) — EssilorLuxottica a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 6.230 millions d'euros, en baisse de 29% à taux de change réels et constants, par rapport au chiffre d'affaires du premier semestre 2019, conséquence directe des confinements liés au COVID-19 sur l'ensemble des marchés du groupe.

Cependant, une reprise séquentielle de mois en mois a suivi les réouvertures de magasins sur la plupart des marchés. La marge brute ajustée s'est établie à 56,9% du chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté à 2% du chiffre d'affaires. Le résultat net part du groupe ajusté est ressorti à 7 millions d'euros.

Perspectives

La société continue de surveiller prudemment l'évolution des conditions de marché alors que de plus en plus de pays sortent de confinement. A ce stade, la situation reste trop volatile pour rétablir des objectifs financiers pour l'année. Il est néanmoins probable que le troisième trimestre représentera une nouvelle période de transition sur le chemin de la normalisation.

"Notre priorité au cours des derniers mois a été la protection de nos employés et de nos communautés, ainsi que le soutien à nos partenaires et clients pendant la pandémie de COVID-19. Tout en nous montrant à la hauteur de notre responsabilité de leader de l'industrie, nous avons également prouvé la solidité de notre modèle d'affaires en terminant le semestre à l'équilibre avec un résultat opérationnel positif et une préservation de trésorerie déterminante. Nous tenons à remercier nos 150.000 collaborateurs dans le monde, notre équipe de direction, le Conseil d'administration et tous nos actionnaires pour leur soutien et les sacrifices consentis durant cette période. Chacun a joué son rôle et a contribué à cette performance. Nous entendons continuer à jouer un rôle important dans la reprise du marché en rendant nos moyens, technologies et ressources disponibles à tous les acteurs de l'industrie sans distinction, en ligne avec notre mission. Notre capacité à renforcer nos relations avec nos clients au cours des derniers mois, en nous tenant à leurs côtés dans l'adversité, va renforcer notre aptitude à faire face aux changements et opportunités futurs de l'industrie. Du fait de la résilience des besoins de bonne vision, nous sommes raisonnablement optimistes sur le reste de l'année et suivrons de près l'évolution du virus en nous tenant prêts à nous adapter si besoin. Dans le même temps, nous augmentons le rythme de notre intégration, accélérons notre digitalisation et lançons des innovations produit majeures qui vont pousser l'industrie vers l'avant", ont déclaré Francesco Milleri, Directeur Général et Vice-Président de Luxottica, et Paul du Saillant, Directeur Général d'Essilor.

Prochain rendez-vous

3 novembre 2020 : Chiffre d'affaires et conférence téléphonique du 3ème trimestre.