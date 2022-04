EssilorLuxottica : Changements à la tête de GrandVision

(Boursier.com) — EssilorLuxottica et GrandVision annoncent des changements au sein de l'équipe de direction de GrandVision.

Stephan Borchert et Willem Eelman ont décidé de quitter leurs fonctions respectives de Directeur Général et de Directeur Financier de GrandVision. A compter du 22 avril, ils seront remplacés par Massimiliano Mutinelli en tant que nouveau Président Optical Retail EMEA d'EssilorLuxottica et Head of Amsterdam Corporate Offices de GrandVision, et par Niccolò Bencivenni en tant que Directeur Financier de GrandVision. Ils seront soutenus dans leurs fonctions par Frédéric Dauche, qui reste Directeur des Opérations de GrandVision.

"Je souhaite exprimer nos plus sincères remerciements à Stephan et Willem pour leur solide leadership et leur importante contribution au fil des années. Cela nous dote de fondamentaux forts pour l'avenir", a déclaré Francesco Milleri, Directeur Général d'EssilorLuxottica.

Stephan Borchert a été Directeur Général de GrandVision depuis 2018. En s'appuyant sur les atouts historiques de la société, Stephan et son équipe ont contribué à ouvrir la voie de l'avenir pour GrandVision en tant que société de premier plan dans la distribution multicanale, avec une empreinte dans plus de 40 pays. Ces quatre dernières années, il a transformé la société pour en faire un leader mondial de l'optique, avec une approche multicanale, et un accroissement significatif de la création de valeur pour les actionnaires. En 2021, la société a réalisé les meilleurs résultats financiers de toute son histoire.

Willem Eelman était membre du Conseil de Surveillance de GrandVision et Président du Comité d'Audit de 2011 à 2019, jouant un rôle clé dans la transition de GrandVision vers une société cotée, après la réussite de son introduction en bourse en 2015. En 2019, il a été nommé Directeur Financier et a continué, avec Stephan, à générer de solides performances année après année.

"Avec la finalisation de l'acquisition de GrandVision par EssilorLuxottica, Willem et moi avons senti que le moment était venu pour nous de passer la main et de quitter nos rôles de Directeur Général et de Directeur Financier de GrandVision, en accord avec EssilorLuxottica. Je suis très fier des années passées au service de GrandVision, et de tout ce que notre équipe a réalisé. Je remercie sincèrement tous nos salariés pour leur confiance en notre stratégie, pour leur loyauté et pour le soutien qu'ils m'ont témoigné ainsi qu'à la société. Je suis confiant dans le succès de GrandVision et dans sa stratégie gagnante qui présagent d'un bel avenir", a déclaré Stephan Borchert.

"GrandVision, désormais partie intégrante de la famille EssilorLuxottica, se prépare à écrire un nouveau chapitre de son histoire déjà riche et jalonnée de succès, et je sais que, avec Massimiliano, Frédéric et Niccolò, l'activité continuera d'être en de bonnes mains", a déclaré Francesco Milleri.

Dans le cadre du processus d'intégration, le mandat du Conseil de Surveillance de GrandVision s'achèvera le 22 avril.