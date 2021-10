EssilorLuxottica célèbre la Journée Mondiale de la Vue

(Boursier.com) — A l'occasion de la 21e édition de la Journée Mondiale de la Vue, jeudi 14 octobre, EssilorLuxottica déploie sa première campagne en tant qu'entreprise unifiée pour sensibiliser le public au problème de la mauvaise vision chez les enfants. La société a collaboré avec le célèbre artiste et illustrateur australien, Karan Singh, pour créer des visuels colorés et accrocheurs, mettant en avant l'importance de la santé visuelle.

Alors que les estimations prévoient que la moitié de la population mondiale sera atteinte de myopie à l'horizon 2050, EssilorLuxottica est convaincu que l'ensemble des acteurs de l'industrie doivent se mobiliser pour sensibiliser les parents et leurs enfants à ce problème de santé majeur pour lutter efficacement contre l'épidémie. Dans cette perspective, la première campagne commune que lance EssilorLuxottica à l'occasion de la Journée Mondiale de la Vue vise à faire prendre conscience aux parents qu'il est essentiel de faire vérifier la vue de leurs enfants régulièrement, et ce dès le plus jeune âge, afin qu'ils puissent pleinement s'épanouir et poursuivre leurs rêves.