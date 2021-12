EssilorLuxottica : cède ses magasins italiens à Vision Group

(Boursier.com) — EssilorLuxottica se sépare de ses magasins en Italie afin de satisfaire aux exigences de Bruxelles à la suite de l'acquisition de GrandVision. Le numéro un mondial de l'optique va céder à Vision Group la marque VistaSì et ses 99 magasins en Italie, ainsi que 75 magasins GrandVision. L'accord entre EssilorLuxottica, GrandVision et Vision Group s'accompagne de la signature d'accords de transition conclus entre le vendeur et l'acheteur afin d'assurer la continuité immédiate de l'activité des entités concernées après la finalisation de l'opération. La finalisation de l'opération est soumise à l'approbation de la Commission européenne, conformément à la procédure d'engagements. La finalisation est attendue au cours du premier trimestre 2022.