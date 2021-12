EssilorLuxottica : "Boost 2021", le plan d'actionnariat salarié atteint un nouveau record

(Boursier.com) — Les résultats de la campagne internationale d'actionnariat salarié 'Boost 2021' d'EssilorLuxottica indiquent que près de 54.000 salariés éligibles y ont souscrit dans 78 pays. Le taux de souscription atteint ainsi un niveau très élevé, à plus de 65%, après s'être établi à 62% l'année dernière. La campagne annuelle Boost s'est ouverte cette année à 5 pays supplémentaires : le Bangladesh, le Bénin, la Lettonie, le Maroc et l'Ukraine.

Près de 67.000 collaborateurs d'EssilorLuxottica répartis dans 85 pays détiennent ainsi aujourd'hui une participation financière dans l'entreprise, contre environ 63 000 en 2020 et 56.000 en 2019. Par ailleurs, plus de 11.000 salariés retraités d'EssilorLuxottica sont également actionnaires, signe indiscutable de leur engagement et de leur confiance envers l'entreprise. Autre chiffre également en progression, le nombre d'actionnaires salariés membres de Valoptec qui atteint désormais 20.000 personnes. Cette association indépendante d'actionnaires salariés soutient les valeurs d'EssilorLuxottica et contribue à sa gouvernance.

L'actionnariat salarié est un pilier de la culture et de la stratégie à long terme d'EssilorLuxottica. La communauté grandissante des actionnaires salariés dans le monde démontre leur volonté de contribuer activement au succès à long terme et à la croissance durable de l'entreprise. En permettant aux salariés de prendre une participation financière au capital de l'entreprise à des conditions favorables, EssilorLuxottica aligne leurs intérêts avec ceux de l'entreprise et de ses autres actionnaires.