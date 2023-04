EssilorLuxottica : bon début d'année

(Boursier.com) — EssilorLuxottica annonce que son chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2023 s'élève à 6,151 milliards d'euros, en hausse de +8,6% à taux de change constants par rapport au chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 (+9,7% à taux de change courants). Toutes les régions sont en accélération par rapport au 4e trimestre de l'année dernière. EssilorLuxottica enregistre une croissance forte à 1 chiffre dans les régions EMEA et Amérique du Nord, et à 2 chiffres pour les régions Amérique latine et Asie-Pacifique.

"Nous sommes heureux de commencer l'année avec un trimestre en forte croissance, portée par une bonne performance de l'ensemble des régions et canaux de distribution. Ce qui est encore plus appréciable, c'est la manière dont cette croissance a été réalisée. Le développement durable est au coeur de notre stratégie et notre priorité pour 2023. Nous continuons de progresser sur les piliers de notre programme 'Eyes on the Planet', tout en soutenant la croissance à long-terme de l'industrie tout entière", commentent Francesco Milleri (Président-Directeur Général d'EssilorLuxottica) et Paul du Saillant (Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica) qui ajoutent : "En ce début d'année, nous nous sommes engagés à définir des objectifs à court-terme de réduction de nos émissions de gaz à effets de serre, selon les critères de la SBTi. Nous avons aussi annoncé un nouveau partenariat avec ERG, pour la fourniture d'énergie produite par un parc éolien rénové, en Sicile, qui couvrira la moitié de nos besoins énergétiques en Italie. Nos investissements actuels et futurs dans l'énergie renouvelable nous permettront d'avancer vers la neutralité carbone dans nos opérations en Europe cette année et dans le monde d'ici 2025. Ces démarches, ainsi que notre ambition de contribuer à éliminer la mauvaise vision non-corrigée pour des centaines de millions de personnes défavorisées dans le monde, fédèrent l'ensemble de nos équipes et donnent l'opportunité à nos parties prenantes de s'y associer".