Essilorluxottica : bien positionné ?

(Boursier.com) — Essilorluxottica avance de 1,6% à 112,5 euros en ce début de semaine à Paris. Alors que, comme ses pairs, la société n'a pas fourni de nouvelles prévisions pour l'exercice, Bryan Garnier anticipe désormais un recul des revenus de 11% sur l'année avec une croissance de 2% au second semestre. Si le courtier revoit à la baisse ses estimations de bpa 2020 et 2021 ainsi que sa 'fair value' de 142 à 130 euros, il reste 'acheteur' de la valeur. Il estime en effet que la société reste la mieux armée pour résister aux énormes turbulences causées par l'épidémie de Covid-19 et pour surperformer le marché mondial de la lunetterie grâce à son solide pipeline d'innovation, son portefeuille de marques et sa stratégie omnicanal. Enfin, en cas de crise économique grave, la firme devrait rester une valeur refuge pour les investisseurs étant donné son exposition aux prescriptions par ordonnance (environ 70% du chiffre d'affaires total), qui est une activité très défensive.

Bernstein a par ailleurs réitéré son avis 'surperformer' et sa cible de 120 euros.