EssilorLuxottica acquiert des actions de GrandVision

(Boursier.com) — En référence au communiqué diffusé par EssilorLuxottica le 1er juillet 2021 concernant l'annonce d'une offre publique obligatoire sur toutes les actions de GrandVision et en application des dispositions de l'article 5, paragraphes 4 et 5 du Décret Néerlandais sur les offres publiques d'achat (Besluit openbare biedingen Wft), EssilorLuxottica annonce que la société a procédé à une transaction sur des actions GrandVision.

Les actions de GrandVision ont été acquises auprès de plusieurs actionnaires représentés par un courtier unique et représentent approximativement 3,3% des actions émises et en circulation du capital de GrandVision. Ensemble avec les actions de GrandVision déjà détenues avant ce jour, Essilor Luxottica détiendra 220.537.421 actions de GrandVision, représentant approximativement 86,7% des actions émises et en circulation du capital de GrandVision à cette date.