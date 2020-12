EssilorLuxottica : acompte sur dividende en vue !

Crédit photo © Alessandro Bianchi / Reuters

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration d'EssilorLuxottica a pris la décision de verser un acompte sur dividende pour l'année 2020 à hauteur de 1,15 euro par action, le 28 décembre. La date de détachement du coupon est fixée au 23 décembre.

Cette décision a été motivée par l'efficacité des mesures prises pour contrôler les coûts et préserver la trésorerie, ainsi que la solidité de la reprise du groupe durant la seconde moitié de l'année.