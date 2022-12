EssilorLuxottica : accord de licence de dix ans avec Swarovski

(Boursier.com) — EssilorLuxottica a signé un accord de licence exclusif avec Swarovski pour la conception, la production et la distribution mondiale de lunettes Swarovski Eyewear. Cet accord se poursuivra jusqu'au 31 décembre 2028, avec une option de renouvellement automatique pour cinq années supplémentaires. La première collection issue de cet accord sera lancée en septembre 2023.

Cet accord allie la créativité et le savoir-faire de Swarovski avec les connaissances, l'innovation et l'expertise d'EssilorLuxottica. La première collection sera développée sous la direction de Giovanna Engelbert, Directrice de Création de Swarovski, et sera lancée à l'occasion de la saison automne-hiver 2023.

Aucun détail financier n'a filtré.