EssilorLuxottica : accélération des ventes et du résultat net

EssilorLuxottica : accélération des ventes et du résultat net









Crédit photo © Essilor

(Boursier.com) — EssilorLuxottica annonce une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants de 4,4% contre 3,2% en 2018 pro forma. Le CA s'inscrit à 17,390 MdsE. Le résultat opérationnel ajusté ressort à 2,812 MdsE, soit 16,2% du chiffre d'affaires.

Le résultat net part du groupe ajusté est de 1.938 Millions d'euros, soit 11,1% du chiffre d'affaires, en croissance de 4,8% à taux de change constants.

Le Cash flow libre s'est établi à 1.825 millions d'euros. L'EPS ajusté ressort à 4,46 euros par action. Le dividende proposé est de 2,23 euros par action.

Perspectives

Les objectifs financiers du groupe pour 2020 supposent que l'épidémie de COVID-19 se résorbe dans les prochains mois.

Sous cette hypothèse, et hors impact de GrandVision, EssilorLuxottica s'attend à une croissance de ses ventes et de ses résultats. Synergies incluses et à taux de change constants, la société prévoit les performances suivantes :

- Croissance du chiffre d'affaires : 3% à 5% ;

- Croissance du résultat opérationnel ajusté : 0,7x à 1,2x celle du chiffre d'affaires ;

- Croissance du résultat net ajusté : 0,7x à 1,2x celle du chiffre d'affaires.

De plus, du fait de l'épidémie de COVID-19, le groupe s'attend actuellement à ce que la croissance de son chiffre d'affaires au premier semestre soit inférieure à celle de l'ensemble de l'année et soit suivie d'une reprise au second semestre.

"Durant son premier exercice plein, EssilorLuxottica a réalisé une solide performance. Le groupe a progressé dans sa mission en apportant des produits innovants à tous les prix aux clients et consommateurs du monde entier tout en délivrant une croissance rentable. Cela s'est traduit par une forte croissance de son chiffre d'affaires, de son cashflow libre ainsi que de son résultat net, conformément à ses objectifs. Le groupe a aussi pris plusieurs décisions structurelles pour enclencher son processus d'intégration et générer les synergies présentées lors de sa journée investisseurs. Essilor, de son côté, a enregistré une forte performance. La société a continué à tirer parti de son unique capacité d'innovation dans le secteur de l'optique ophtalmique et de la lunetterie, de ses plateformes digitales ainsi que de la flexibilité procurée par son infrastructure mondiale et interconnectée d'usines et de laboratoires de prescription", a déclaré Laurent Vacherot, Directeur Général d'Essilor.

"Le passage en revue de la performance de Luxottica au cours de l'année passée donne de nombreux motifs de satisfaction, que ce soit ses solides résultats ou ses nombreuses avancées notables. En particulier, notre transformation numérique montre que le travail des cinq dernières années porte ses fruits. Tout en améliorant et en augmentant nos résultats, nous établissons un nouveau standard dans la façon dont la technologie peut élever une organisation toute entière, depuis la croissance des ventes en ligne à nos profondes connexions avec les consommateurs à travers tous les canaux de distribution. Ces succès, de même que notre génération de trésorerie de 1,2 milliards d'euros, ont fortement contribué aux résultats d'ensemble d'EssilorLuxottica pour l'année", a déclaré Francesco Milleri, Vice-Président et Directeur Général de Luxottica

Prochains rendez vous :

-5 mai 2020 : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 ;

-15 mai 2020 : Assemblée générale des actionnaires ;

-31 juillet 2020 : Résultats du 1er semestre 2020.