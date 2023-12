EssilorLuxottica : à la loupe

(Boursier.com) — EssilorLuxottica campe sous les 180 euros ce mercredi, alors que Bernstein reste à 'performance de marché' sur le dossier, tout en ajustant son objectif de 187 à 176 euros. L'annonce d'un chiffre d'affaires consolidé de 6,29 MdsE au troisième trimestre, en baisse de 1,6% à taux de change courant, mais en hausse de 5,2% à taux de change constants a confirmé la résilience du lunetier. Le géant de l'optique a validé son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% entre 2022 et 2026 à taux de change constants et vise l'atteinte d'un résultat opérationnel ajusté de l'ordre de 19 à 20% des revenus à l'issue de cette période...

Le débat restait dernièrement entier sur la mesure dans laquelle l'entreprise peut accroître sa marge au second semestre 2023, compte tenu des difficultés liées aux coûts et de la modération de la croissance des revenus... Citi ('acheter') estimait aussi que les ventes du troisième trimestre sont ressorties en ligne, tandis que la croissance des revenus en Amérique du Nord est ressortie similaire à celle du deuxième trimestre, malgré les inquiétudes concernant le ralentissement du marché optique américain... L'impression globale est rassurante, même si le débat actuel entre investisseurs se concentre sur la progression des marges au second semestre, sur laquelle la direction n'a donné aucune indication.

Pour Jefferies ('conserver'), les ventes du troisième trimestre ont confirmé une "pile de croissance" qui résiste mieux que celle de nombreux pairs de la consommation discrétionnaire. L'Amérique du Nord résiste de manière satisfaisante, tandis que l'Europe "continue d'impressionner".