EssilorLuxottica : 9% de croissance du résultat net semestriel

(Boursier.com) — Au 2e trimestre de l'année, EssilorLuxottica a enregistré une forte croissance de son chiffre d'affaires, en hausse de +8% à taux de change constants (+4,9% à taux de change courants), pour atteindre 6,699 milliards d'euros.

Sur le 1er semestre, le chiffre d'affaires a augmenté de +8,2% pour atteindre 12,851 MdsE. La hausse du chiffre d'affaires du Groupe continue de dépasser son objectif à long terme, qui est une croissance de l'ordre de +5% par an, ce qui traduit l'accélération de la croissance de l'activité résultant du processus d'intégration.

La croissance du chiffre d'affaires au 2e trimestre a été répartie sur tous les domaines d'activité, par région, catégorie, canal de distribution et niveau de prix, à l'exception de la vente au détail de lunettes de soleil aux Etats-Unis, qui ont enregistré une performance négative en raison d'un ralentissement de la demande du marché.

Le résultat opérationnel ajusté a atteint 2,347 MdsE, représentant 18,3% du chiffre d'affaires et en hausse de 8,8% à taux de change constants par rapport au S1 (+6,6 % à taux courants).

Le résultat net ajusté du Groupe s'élevait à 1,655 MdE à 12,9% du chiffre d'affaires, en hausse de 9% à taux de change constants comparé au 1er semestre 2022 (+6,9% à taux courants).

Sur les six premiers mois de l'année, le résultat opérationnel et le résultat net du Groupe découlent directement des états financiers consolidés IFRS se sont élevés respectivement à 1,832 MdE et 1,361 MdE.

Le cash-flow libre consolidé s'est élevé à 954 millions d'euros, soit une augmentation de +5% par rapport à l'année précédente.

Le Groupe a clôturé le semestre avec 1,69 MdE de trésorerie et équivalents de trésorerie, et un endettement financier net de 10,06 MdsE (y compris 3,18 MdsE de dettes liées aux contrats de location), contre un endettement financier net de 10,25 MdsE à fin décembre 2022.

En ce qui concerne son approche du développement durable, avec le programme Eyes on the Planet, la priorité actuelle d'EssilorLuxottica est de s'assurer que la durabilité est pleinement intégrée par l'ensemble de son écosystème, notamment les salariés, les fournisseurs, les partenaires et les consommateurs, au travers d'actions concrètes soutenant chacun des cinq piliers stratégiques du programme : carbone, circularité, vision dans le monde, inclusion et éthique.

En termes de feuille de route carbone, le Groupe est en ligne avec son objectif d'atteindre la neutralité carbone sur ses émissions de scopes 1 et 2 (opérations directes) d'ici 2025, à commencer par l'Europe en 2023, sachant que l'Italie et la France ont atteint cette neutralité carbone dès fin 2021.