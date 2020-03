Essilor se réorganise pour accélérer son intégration avec Luxottica

Crédit photo © Essilor

(Boursier.com) — Au vu des récents changements mondiaux, il est devenu nécessaire pour Essilor d'accélérer son intégration avec Luxottica pour rendre la société plus résiliente, flexible et réactive. Á cet effet, Paul du Saillant, 61 ans, est nommé Directeur Général d'Essilor. Il succède à Laurent Vacherot, 64 ans, qui a décidé de ne pas conduire ce nouveau chapitre dans le développement de la société et de faire valoir ses droits à la retraite.

Paul du Saillant s'est entouré d'un comité exécutif unique pour optimiser le processus d'intégration. Il se compose de Chrystel Barranger, Ernesto Diaz, Paul du Saillant, Rick Gadd, Norbert Gorny, Éric Léonard, Grita Loebsack, Frédéric Mathieu, Bernhard Nuesser, Arnaud Ribadeau Dumas, Éric Thoreux et David Wielemans.

Cette équipe de direction, plus jeune et concentrée, rassemble une grande expérience du rapprochement avec Luxottica dans de nombreux domaines clés et illustre la richesse de la réserve de talents d'Essilor. Elle conduira la société dans le respect de ses valeurs humaines historiques, au premier rang desquelles la diversité, l'esprit entrepreneurial et l'actionnariat salarié. Elle continuera à développer et à s'appuyer sur la puissance de la mission d'Essilor, qui consiste à améliorer la vision pour améliorer la vie, avec la conviction que les sociétés ayant une mission forte résistent mieux à la volatilité des marchés, mobilisent plus rapidement les talents et, par conséquent, en ressortent plus solides.

En parallèle, le Conseil d'administration d'Essilor SAS est réduit de 15 à 5 membres, dans le but de simplifier les processus de décision et de réduire les doublons avec le Conseil d'administration d'EssilorLuxottica. Ces cinq membres ne percevront aucune rémunération pour leur fonction d'administrateurs.

"J'ai toute confiance dans la capacité de Paul à écrire une nouvelle page réussie dans l'intégration d'Essilor et de Luxottica, entouré de sa nouvelle équipe de jeunes dirigeants dynamiques. Je tiens à remercier chaleureusement Laurent pour avoir dirigé notre société dans de nombreux rôles clés au cours des 28 dernières années. Il la laisse dans une très bonne santé financière, avec une mission forte et de solides fondations opérationnelles sur lesquelles bâtir l'avenir", a déclaré Hubert Sagnières, Président d'Essilor.

"Je suis honoré d'être appelé à diriger Essilor dans sa prochaine phase de développement. Au moment où je prends mes nouvelles responsabilités, je pense tout d'abord à nos employés dont le dévouement et l'engagement dans cette période difficile méritent d'être loués. Avec eux et avec une équipe dirigeante rajeunie, nous pouvons rendre Essilor encore plus agile, réactif et résilient. Ceci s'avérera nécessaire pour rebondir plus vite lorsque la reprise sera là, pour remplir notre mission d'améliorer la vision pour améliorer la vie et pour approfondir notre intégration avec Luxottica. Ensemble, nous rendrons EssilorLuxottica plus fort", a commenté Paul du Saillant, Directeur Général d'Essilor.

Paul du Saillant a occupé les fonctions de Directeur Général Délégué d'Essilor depuis 2019 et de Directeur Général Adjoint de 2010 à 2019. Il a rejoint la société en 2008 comme Directeur de la Stratégie. Il était précédemment Directeur Général du groupe Lhoist et Senior Executive Vice President à l'Air Liquide. Il est diplômé de l'École Centrale de Paris.