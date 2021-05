Essilor reçoit le statut "Breakthrough Device" de la FDA pour Essilor Stellest

Crédit photo © EssilorLuxottica

(Boursier.com) — Essilor annonce aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé le statut "Breakthrough Device" (Dispositif Innovant) aux verres Essilor Stellest, la nouvelle génération de verres ophtalmiques développés par le groupe pour corriger la myopie et ralentir sa progression chez les enfants.

L'obtention de ce statut est une première étape, qui sera suivie de tests cliniques aux États-Unis et d'un examen approfondi par la FDA.

Cela intervient après la publication des résultats à deux ans d'une étude clinique triennale menée par Essilor en Chine sur des enfants myopes : Après la 1ère année, les résultats de l'étude ont démontré que l'élongation de l'oeil de 9 enfants sur 10 porteurs de verres Essilor Stellest était similaire, voire plus lente, que celle des enfants non myopes. Et avec les résultats après deux ans, les verres Stellest ont prouvé qu'ils faisaient partie des solutions de contrôle de la myopie les plus efficaces qui aient été testées.