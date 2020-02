Esperite décroche, investigation sur CryoSave

(Boursier.com) — Esperite dévisse de 38% à 0,051 euro ce matin dans un volume fourni représentant 0,8% du tour de table, alors que le groupe vient de confirmer l'investigation sur son ancienne filiale CryoSave. Le groupe souligne que le principe de la présomption d'innocence s'applique à CryoSave AG et à son ancien directeur. Esperite se dit confiant et anticipe "une issue positive". Il n'existe par ailleurs "aucun passif" affectant Esperite NV à ce sujet, estime le groupe.

Esperite a confirmé que le procureur suisse avait ouvert une enquête préliminaire sur les activités de son ancienne filiale CryoSave après que plusieurs clients et tiers ont alerté les autorités de santé publique suisses sur le transport de leurs échantillons. L'ancien directeur de CryoSave, Frédéric Amar, qui était en poste de janvier 2016 à septembre 2019 fait également l'objet d'une enquête. Esperite déclare que cet acte d'accusation permettra à son directeur, Frédéric Amar, de se défendre "et de prouver que la société CryoSave et lui-même ont toujours respecté leurs obligations et ont fait preuve de transparence".