Espace : Solar Orbiter paré pour son rendez-vous avec le Soleil

Espace : Solar Orbiter paré pour son rendez-vous avec le Soleil









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La sonde Solar Orbiter réalisée par Airbus a été installée dans la coiffe de son lanceur. Elle est désormais prête pour son lancement, prévu le 9 février au soir depuis Cap Canaveral.

La prochaine fois qu'elle reverra le soleil, ce sera depuis l'espace, alors qu'elle entamera le

voyage la conduisant vers le coeur de notre système solaire.

Solar Orbiter dispose de 10 instruments de mesure in situ et de télédétection qui collecteront photos et spectres, mesureront le plasma du vent solaire, les champs, les ondes et les particules énergétiques à proximité du Soleil. La mission de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) révolutionnera les connaissances sur la manière dont le Soleil génère et contrôle la bulle de plasma géante qui entoure le système solaire et influe sur les planètes.

Construite au Royaume-Uni, la sonde approchera au plus près du Soleil tous les 5 mois.

Au périhélie, Solar Orbiter se trouvera à seulement 42 millions de kilomètres du Soleil, soit plus proche que la planète Mercure. Solar Orbiter devra d'ailleurs résister à des températures de plus de 500oC, suffisamment chaudes pour faire fondre du plomb. Son bouclier thermique, doté d'un revêtement protecteur appelé SolarBlack, sera continuellement tourné vers le Soleil afin de protéger les instruments sensibles de la mission, dont certains seront tout de même équipés de radiateurs qui les chaufferont afin de garantir une température de fonctionnement optimale.

Au cours de ces périodes, la sonde survolera la même zone pendant plusieurs jours, à mesure que le Soleil tourne autour de son axe. Elle fournira ainsi des observations sans précédent de l'activité magnétique qui se concentre dans l'atmosphère et provoque des tempêtes et éruptions solaires. La sonde effectuera plusieurs manoeuvres d'assistance gravitationnelle autour de Vénus pour se placer sur son orbite opérationnelle elliptique, ainsi que plusieurs manoeuvres orbitales durant ces survols pour augmenter son inclinaison afin d'observer pour la toute première fois les régions polaires du Soleil.