Espace : le pas de tir d'Ariane 6 inauguré, premier vol prévu en 2022

(Boursier.com) — Après 8 ans de travaux et des retards liés à la crise du Covid-19, la zone de lancement de la future Ariane 6 a été inaugurée ce mardi à Kourou, en Guyane française, en présence de 150 personnalités, dont le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, en déplacement dans ce département français d'Amazonie.

L'Agence spatiale européenne a confirmé à cette occasion que le premier lancement d'Ariane 6 se déroulerait au "deuxième trimestre 2022". "Notre priorité au quotidien c'est de tenir le planning pour 2022", a ainsi déclaré Philippe Baptiste, le PDG du Centre national des études spatiales (CNES). Pour ce premier vol, Ariane 6 décollera sans "passager", c'est-à-dire sans satellite à lancer pour le compte d'un client, le vol étant destiné à qualifier le lanceur.

700 ME pour garantir à l'Europe un accès autonome à l'espace

Le programme Ariane 6, lancé en décembre 2014 par les 13 pays membres de l'Agence spatiale européenne (ESA) a nécessité un investissement de l'ordre de 700 millions d'euros. Cette 6e version de la fusée Ariane doit permettre de réduire les coûts de lancement, et de maintenir la compétitivité des lanceurs européens face à la concurrence, notamment celle du groupe américain SpaceX. L'autre priorité affichée par les Européens est de garantir un accès autonome à l'espace pour l'Europe.

Côté baisse de coûts, les préparations d'assemblage et de vérifications dans l'ensemble de lancement 4 (ELA 4) nécessiteront "dix jours de campagne contre 30 actuellement", a expliqué à la presse Stéphane Israël, le président d'Arianespace, qui espère une cadence à terme de "douze lancements d'Ariane 6 par an".

De son côté, Sébastien Lecornu a reconnu que la concurrence de SpaceX constituait un défi, mais a fustigé le "bashing" qui consisterait à dire qu'Ariane 6 est déjà morte avant d'être née". La semaine dernière, le constructeur de lanceurs spatiaux Arianegroup, filiale d'Airbus et Safran, avait indiqué qu'il prévoyait de supprimer 600 postes en France et en Allemagne, sur les 7.500 que compte le groupe, afin d'améliorer la compétitivité de l'entreprise face à une concurrence accrue de SpaceX et de ses lanceurs réutilisables.