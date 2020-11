Espace : lancement d'une alliance digitale dédiée au domaine spatial

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — 3DS Ooutscale -la filiale Cloud de Dassault Systèmes-, CS Group, EBRC et le Groupe Rhea unissent leurs forces pour proposer de nouveaux services de confiance dans l'industrie spatiale, dans le cadre de l'initiative européenne GAIA-X.

Grâce à cette alliance, CS Group et le Groupe RHEA, deux acteurs majeurs de l'industrie des données spatiales ainsi que EBRC et 3DS Outscale, deux sociétés de services de cloud de confiance, certifiés et européens, s'engagent à développer de nouveaux cas d'usage pour l'industrie spatiale dans le respect des principes de GAIA-X : un cadre européen de protection des données, l'ouverture et la transparence, l'authenticité et la confiance, la souveraineté numérique européenne, la modularité et l'interopérabilité.

L'Alliance Spatiale numérique GAIA-X est ouverte aux autres partenaires européens. GAIA-X a pour mission de renforcer la souveraineté numérique européenne en développant des écosystèmes de données innovants.