Espace : la plateforme Bartolomeo d'Airbus fait route vers l'ISS

Espace : la plateforme Bartolomeo d'Airbus fait route vers l'ISS









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La plateforme Bartolomeo réalisée par Airbus a été lancée avec succès, le 6 mars, depuis Cap Canaveral, en Floride. Elle est à présent en route vers la Station Spatiale Internationale (ISS), où elle sera installée à l'extérieur du laboratoire Columbus, le module européen de l'ISS construit par Airbus.

Financée par Airbus, la plateforme Bartolomeo, qui porte le nom du frère cadet de Christophe Colomb, sera exploitée en partenariat avec l'Agence Spatiale Européenne (ESA). Grâce à sa position privilégiée à 400 km d'altitude, la plateforme offre une vue dégagée sur notre planète, permettant d'héberger des charges utiles externes en orbite terrestre basse.

Bartolomeo peut accueillir jusqu'à 12 emplacements pour charge utile, les alimenter en électricité et assurer la transmission des données vers la Terre. La plateforme fournit non seulement des capacités pour l'observation de la Terre, mais aussi pour la recherche environnementale et la climatologie, la robotique, la science des matériaux et l'astrophysique. Elle permettra également de tester de nouvelles technologies dans l'espace en vue de leur commercialisation.