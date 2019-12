Espace : CIMON-2 fait route vers l'ISS

Espace : CIMON-2 fait route vers l'ISS









Crédit photo © Airbus

(Boursier.com) — L'assistant astronaute CIMON-2 est en route vers l'ISS. Le nouveau système d'aide aux astronautes, CIMON-2 (Crew Interactive MObile companioN), a décollé le 5 décembre. CIMON est un démonstrateur technologique sphérique volant, autonome, doté d'une intelligence artificielle, qui interagit avec les astronautes avec une empathie améliorée. Conçu et réalisé en Allemagne, il a été modifié et doté de nouvelles capacités. Comme son prédécesseur, CIMON-2 interviendra dans le module de recherche européen Columbus.

Notre prototype, CIMON-1, est rentré sur Terre le 27 août 2019 après avoir passé 14 mois dans l'ISS et a rejoint le site Airbus de Friedrichshafen , a indiqué Christian Karrasch, responsable du projet CIMON au sein de l'Agence spatiale allemande DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt), à Bonn.

CIMON est basé sur la technologie d'intelligence artificielle (IA) Watson d'IBM et la gestion scientifique du projet est assurée par des experts médicaux de l'hôpital de l'université Ludwig-Maximilian (LMU) de Munich. Avec CIMON-2, nous voulons poursuivre la démonstration concluante réalisée avec CIMON-1 , a déclaré Christian Karrasch. Le premier CIMON a démontré avec brio lors de sa première mission qu'une application mobile basée sur l'IA fonctionnait parfaitement dans la station spatiale. CIMON a collaboré avec Alexander Gerst pendant 90 minutes .

CIMON-2 devrait rester dans l'ISS et assister l'équipage pendant environ 3 ans , a indiqué Till Eisenberg, responsable du projet CIMON chez Airbus. Il est équipé de micros plus sensibles et d'un sens de l'orientation amélioré. Ses capacités d'IA et la stabilité de ses applications logicielles complexes ont également été optimisées .

Rappelons que CIMON est une expérience technologique conçue et réalisée en Allemagne. Elle vise à faciliter le travail des astronautes et à améliorer leur efficacité. CIMON est en mesure de présenter des informations et de fournir des instructions concernant les expériences scientifiques et les réparations. L'astronaute, qui a ainsi accès aux documents et aux médias par commande vocale, peut travailler librement avec ses deux mains. CIMON peut également être utilisé comme une caméra mobile afin de faire gagner du temps à l'équipage. CIMON pourrait surtout effectuer les tâches répétitives, telles que la documentation des expériences, la recherche d'objets et l'inventaire. CIMON est capable de voir, d'entendre, de comprendre et de parler. Ses yeux sont composés d'une caméra stéréo, d'une caméra à reconnaissance faciale haute résolution et de deux caméras supplémentaires lui permettant de s'orienter et de réaliser des vidéos. Des capteurs ultrason mesurent les distances afin d'éviter les collisions. Ses oreilles consistent en huit microphones de reconnaissance directionnelle et un microphone directionnel facilitant la reconnaissance vocale. En matière de compréhension du langage, l'élément central de l'intelligence artificielle est le système Watson d'IBM.