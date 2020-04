Esker : une croissance interne proche de 10% cette année

(Boursier.com) — Au 1er trimestre de l'exercice 2020, Esker a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 28,2 ME, en croissance de 16% à taux de change constants et de 17% en publié par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.

Avec une trésorerie nette de 19,9 ME contre 17,9 ME au 31 mars 2019, Esker dispose des ressources nécessaires pour aborder sereinement cette période compliquée et poursuivre sa stratégie axée sur l'accélération de sa croissance organique.

Malgré les fortes incertitudes sur l'évolution de la crise, Esker estime à ce jour être en mesure de maintenir une croissance organique proche de 10% en 2020. Dans cette hypothèse, la rentabilité serait alors proche de celle enregistrée en 2019 sans remettre en cause fondamentalement les investissements visant à poursuivre le développement du Groupe sur les exercices à venir.