Esker : un ton plus haut

(Boursier.com) — Esker qui a annoncé intégrer l'infrastructure de paiement de 'Stripe Connect' grimpe de 0,7% à 113,80 euros ce mardi. Cette dernière viendra étendre la solution Esker de digitalisation du cycle Order-to-Cash (O2C) en offrant le paiement en ligne sécurisé en France et à l'international pour aider les entreprises à se faire payer plus rapidement. La plateforme Stripe Connect permet aux clients de recourir à un seul et unique prestataire de paiements à l'échelle internationale, au lieu de devoir choisir parmi différents fournisseurs locaux.

Les clients Esker peuvent désormais accepter les paiements par carte de crédit et de débit (Visa, Mastercard, American Express, etc.) ou par prélèvement bancaire (SEPA, ACH, BACS, etc.) dans plus de 40 pays et dans 135 devises en Europe, aux Etats-Unis, au Canada, en Amérique Latine et en Asie...

"Cette solution va offrir une couverture mondiale et faciliter la croissance des paiements sur la plateforme Esker, notamment aux États-Unis et en Asie" estime Portzamaparc. "Esker souhaite également développer le système de paiement dans l'offre envoi de factures (Purchase-to-pay). Cette remontée dans la chaîne de valeur fait partie de la stratégie d'Esker depuis plusieurs années" poursuit l'analyste qui vise un cours de 105,70 euros en restant à "conserver".