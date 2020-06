Esker : un partenariat avec oAppsNet pour renforcer l'intégration en environnement Oracle

(Boursier.com) — Esker a conclu un partenariat avec oAppsNet pour renforcer l'intégration de sa solution P2P avec l'ERP Oracle. Cette alliance vise à apporter plus de valeur et de ressources aux clients Oracle tout au long de la digitalisation de leurs cycles Procure-to-Pay (P2P) avec Esker.

La société oAppsNet renforce l'intégration d'Esker aux solutions Oracle en apportant son savoir-faire et son expérience métier. oAppsNet a choisi d'établir un partenariat avec Esker pour l'expérience utilisateurs apportée par ses solutions, qui s'intègrent de façon transparente avec le système ERP. Les solutions d'automatisation du cycle P2P d'Esker s'intègrent directement aux solutions ERP d'Oracle, ce qui permet aux entreprises d'opérer une transition rapide vers la digitalisation du traitement des factures et des commandes. En éliminant les processus papier et les tâches manuelles de l'équation, les entreprises peuvent accroître l'efficacité de leurs workflows et la productivité de leurs équipes, tout en apportant une visibilité totale et une traçabilité complète tout au long du cycle P2P.