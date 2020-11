Esker : un partenariat avec Imaweb

(Boursier.com) — Nouveau succès commercial pour Esker... La plateforme mondiale de digitalisation des processus administratifs et financiers vient de signer un partenariat avec Imaweb, un des principaux fournisseurs de systèmes de gestion de concessions (DMS) et de solutions de gestion de la relation client (CRM) pour l'industrie automobile en Europe. Cette alliance s'inscrit pleinement dans la stratégie de croissance d'Esker s'appuyant sur un réseau d'intégrateurs et d'éditeurs et permet à Imaweb d'élargir son offre d'automatisation des processus numériques sur le marché de l'industrie automobile. La solution cloud de gestion des factures clients d'Esker vient compléter le portefeuille de solutions et de services proposés par Imaweb et permet à ses clients de bénéficier désormais de l'automatisation de l'envoi des factures.

Entièrement intégrée aux DMS d'Imaweb, la solution d'Esker offre de multiples avantages d'automatisation aux concessionnaires automobiles, notamment :

- des gains de productivité et d'efficacité opérationnelle en éliminant les contraintes liées au traitement manuel des factures ;

- un archivage électronique simplifié et conforme à la législation, avec une disponibilité en ligne sécurisée, 24h sur 24 et 7j/7 ;

- la conformité des factures électroniques B2B et B2G au niveau mondial ;

- la réduction significative des coûts d'impression et d'archivage ;

- une mise en oeuvre rapide de la solution ;

- une amélioration de la satisfaction des clients qui peuvent désormais consulter leurs factures sur un portail ainsi que tous les documents du cycle de vie de leurs voitures.