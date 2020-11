Esker : un partenariat avec Birlasoft

Esker : un partenariat avec Birlasoft









(Boursier.com) — Esker et Birlasoft Ltd, fournisseur international de services informatiques et digitaux, s'allient pour proposer la suite complète d'automatisation Procure-to-Pay (P2P) et Order-to-Cash (O2C) d'Esker partout dans le monde.

Birlasoft devient le tout premier partenaire d'implémentation de l'ensemble des solutions P2P et O2C d'Esker. Les clients de Birlasoft sont pour la plupart de grands acteurs du secteur de l'industrie qui présentent des exigences particulières liées à leurs systèmes ERP. Partenaire des principaux ERP, comme SAP, Oracle et Infor, Birlasoft est pertinent pour répondre aux besoins des entreprises, notamment depuis qu'elle leur propose la solution Esker qui est une extension stratégique et unifiée des ERP.

Birlasoft a choisi Esker pour sa solution intégrant des technologies d'Intelligence Artificielle capable d'éliminer rapidement les tâches inefficaces et répétitives, tout en s'intégrant aux principaux ERP à l'échelle internationale.