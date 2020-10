Esker : sur les 150 euros !

(Boursier.com) — Esker grimpe de 0,7% sur les 150 euros ce mardi, alors que la plateforme mondiale de digitalisation des processus administratifs et financiers basées sur l'Intelligence Artificielle a annoncé le lancement d'une nouvelle solution d'automatisation de la gestion des encaissements, intégrée à sa suite Order-to-Cash (O2C).

Cette solution permet aux entreprises d'accroître l'efficacité de leur processus de gestion des encaissements en automatisant le rapprochement des factures ouvertes et des paiements reçus. Venant compléter l'offre de gestion du poste client d'Esker (gestion du crédit client, diffusion des factures, recouvrement, et gestion des encaissements), cette nouvelle solution simplifie la gestion des flux de trésorerie et élimine les tâches répétitives et chronophages du processus de lettrage.

"Évoquée de longue date, cette offre fait partie de la stratégie d'Esker de remonter dans la chaîne de valeur de ses clients" souligne Portzamparc qui reste à "conserver" sur le dossier.