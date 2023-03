Esker sous pression après les comptes

(Boursier.com) — Esker recule de 3,3% à 141 euros ce vendredi, alors que le chiffre d'affaires du groupe pour l'exercice 2022 progresse de 19% et 13% à taux de change et périmètre constants pour atteindre 159 ME. Le résultat d'exploitation a progressé de 29% pour atteindre 21,4 ME en 2022, contre 16,6 ME en 2021. La rentabilité opérationnelle augmente ainsi de plus d'un point à 13,5% contre 12,4% en 2021. Le résultat net du groupe atteint 17,9 ME, en hausse significative de 25% par rapport à 2021.

La trésorerie s'établit à 42,9 ME au 31 décembre 2022 à laquelle il faut ajouter 4,8 ME classés en immobilisations financières mais mobilisables à court terme.

Esker anticipe pour l'exercice 2023, un chiffre d'affaires en croissance de 12 à 14% hors acquisitions et effets de change avec une rentabilité stable.

"Nous maintenons notre estimation de croissance organique à 13,1%, mais abaissons notre prévisions de marge de 12,7% à 12,1% pour prendre en compte les coûts constatés en 2022, l'inflation (des salaires notamment, 10%) et un effet dollar qui devrait devenir légèrement négatif (0,5 ME) qui atteint ainsi un ROC de 21,7 ME quasiment stable en 2023" commente Portzamparc... "Au-delà de la marge qui ne nous semble pas le coeur de 'l'investment case', la progression du booking sera à suivre en 2023, suite à la hausse des coûts engagée". En attendant, l'analyste vise un cours de 204 euros avec un avis à l'achat sur le dossier avant la réunion d'analystes du jour.

Pour Stifel, le groupe a publié d'excellents résultats 2022 et confirme sa guidance 2023... D'autre part, l'annonce officielle que le groupe envisage d'éventuelles fusions acquisitions constitue une bonne nouvelle. En effet, une acquisition intelligente et ciblée réalisée à un prix raisonnable serait susceptible d'accélérer la croissance et de générer une nouvelle revalorisation. En attendant, pour une telle transaction ou pour de bonnes surprises sur les prises de commandes du T1, nous restons en attente sur le titre, qui selon nous a encore un potentiel de re-rating un peu trop limité à court terme". L'analyste vise ainsi un cours de 175 euros en conseillant de "tenir" la position.