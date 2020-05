Esker signe un partenariat avec Sword

(Boursier.com) — Esker, éditeur mondial de solutions de digitalisation des processus administratifs et financiers basées sur l'Intelligence Artificielle, annonce la signature d'un partenariat avec Sword Group, société internationale de conseils, de services et de software, pour la transformation digitale. Ce rapprochement permettra à Sword d'élargir son offre de services en commercialisant la solution Cloud d'Esker de digitalisation des factures fournisseurs. Un nouveau partenariat qui s'inscrit pleinement dans la stratégie d'expansion et de croissance d'Esker.

Très complémentaire aux outils déjà proposés par Sword, la plateforme de digitalisation Esker lui permettra de fournir à ses clients et prospects l'offre la plus large possible couvrant tous les aspects des processus financiers.

Dans le cadre de ce partenariat les équipes commerciales et techniques de l'entité ECM (Enterprise Content Management) de Sword ont intégré les modules de formation Esker et sont aujourd'hui autonomes pour implémenter et commercialiser la solution auprès de leurs clients.