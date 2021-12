Esker : retenu pour accélérer la dématérialisation d'Optic 2000

(Boursier.com) — Afin de fluidifier la gestion des factures et la relation avec ses fournisseurs, Optic 2ooo a décidé d'adopter la solution Procure-to-Pay d'Esker. En alliant travail d'équipe et formation personnalisée, Esker a ainsi permis à Optic 2ooo de digitaliser l'intégralité de son processus de gestion des factures fournisseurs. Depuis décembre 2019, l'enseigne est ainsi passée du 100% papier au 100% digital.

L'intégration de la solution Esker avec SAP, ERP utilisé par Optic 2ooo, contribue à faciliter le travail des équipes. Cette démarche de modernisation a également été bénéfique d'un point de vue métier, pour les comptables du Groupement. Ces derniers ont observé un gain de temps considérable leur permettant de se concentrer sur le suivi et l'analyse des comptes fournisseurs. En parallèle du déploiement de la solution, Optic 2ooo a également amélioré leur espace de travail puisqu'il est désormais équipé d'un double écran leur permettant de gagner en confort et en efficacité. Enfin, le passage à la dématérialisation est allé de pair avec un meilleur pilotage financier et avec une accélération des processus de paiement leur permettant d'optimiser leur trésorerie.