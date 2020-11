Esker : retenu par Paulig

Esker : retenu par Paulig









(Boursier.com) — Paulig , entreprise agroalimentaire internationale, a choisi la solution d'Esker pour automatiser le traitement de ses commandes clients.

Dans le cadre de sa stratégie d'amélioration continue de ses processus métiers, Poco Loco, division belge de Paulig spécialisée dans les produits tex mex, recherchait une solution globale capable d'automatiser la saisie des commandes non-EDI et de traiter un volume croissant de commandes, tout en s'intégrant à son système ERP Microsoft Dynamics AX. La solution de digitalisation d'Esker a permis à Paulig d'améliorer la rapidité et l'efficacité de son processus de gestion des commandes. Toutes les étapes de traitement, gestion, et archivage des commandes en provenance de divers pays (notamment la Belgique, la France et le Royaume-Uni) sont digitalisées, avec à la clé une optimisation du cycle complet pour l'ensemble des acteurs concernés. L'adhésion des utilisateurs à la solution Esker a été quasi immédiate.

Confrontée à des clients qui ne souhaitaient pas communiquer par EDI ou avec des volumes de commande insuffisants pour investir dans cette technologie, Paulig recherchait une solution flexible qui puisse aussi gérer les commandes envoyées par email ou par fax. Le service client souhaitait pouvoir traiter toutes les commandes de bout en bout, sans imposer de contraintes particulières à ses clients.