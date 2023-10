Esker : retenu par Lactalis Iberia

(Boursier.com) — Le groupe Lactalis Iberia, la filiale espagnole de Lactalis, automatise et optimise les processus de son Service Client avec Esker. Grâce à une automatisation pilotée par l'IA, le groupe Lactalis Iberia a réduit de manière significative le temps de gestion de ses commandes clients. Le groupe a ainsi développé une plus grande flexibilité organisationnelle et a amélioré l'efficacité de sa Supply Chain.

En 2021, le groupe Lactalis Iberia a choisi Esker pour automatiser le traitement des commandes clients pour 4 de ses filiales : Lactalis Forlasa (fromage), Lactalis Puleva (lait), Lactalis Nestlé (yaourts et desserts) et depuis cette année : Lactalis Food Service Iberia (CHR - Cafés, hôtels et restaurants). L'objectif de ce projet était double : améliorer l'efficacité et unifier les processus des quatre entreprises, tout en maintenant les spécificités de chacune. "La solution Esker nous apporte de la visibilité et des possibilités d'analyse via des tableaux de bord personnalisés que les managers peuvent facilement consulter pour suivre les résultats et les progrès. Chaque entreprise dispose de son propre tableau de bord pour lesquels la sécurité et la confidentialité de l'information sont garanties à 100 %", commente le groupe Lactalis.