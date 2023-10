Esker : repli marqué après le point trimestriel

(Boursier.com) — Esker trébuche encore de 5,5% à 110,9 euros au lendemain de son point trimestriel. L'éditeur de logiciels a dévoilé des revenus en forte croissance au troisième trimestre (+13% à taux de change constants), à 43,8 ME, mais légèrement inférieurs aux attentes du marché. Le groupe a en revanche maintenu une excellente dynamique commerciale avec un nouveau trimestre record en termes de prises de commandes (5,3 ME de new ARR, en croissance de +11% à change constant).

Compte tenu de la bonne performance des neuf premiers mois de l'année, Esker continue de viser une croissance organique comprise entre +14% et +15% pour l'ensemble de l'exercice 2023 hors variations de change. TP ICAP Midcap note également que le groupe oriente sur une forte croissance des prises de commandes au T4 sur l'Amériques ainsi que sur la France, qui dispose d'un pipe commercial très important notamment en raison des opportunités générées par la réforme de la facturation électronique (même si son décalage pourrait modérer l'urgence pour certains clients de conclure rapidement leurs projets). Si la croissance des prises de commandes s'avérait significative, elle pourrait d'ailleurs remettre en cause l'objectif 2023 de marge opérationnelle (11,5% à 12,5%) avec un impact de 1 à 2 points (commissions à verser aux commerciaux). Le groupe devrait porter le redressement de sa profitabilité parmi les priorités de 2024, conclut l'analyste, à l''achat' sur le titre.

Stifel affirme pour sa par que la société spécialisée dans la digitalisation et l'automatisation des opérations de back-office a publié un chiffre d'affaires trimestriel légèrement décevant et prévient une nouvelle fois que sa marge opérationnelle 2023 pourrait être inférieure aux attentes. Cependant, comme le broker l'avait espéré, l'entreprise a non seulement enregistré des prises de commandes record pour le trimestre, mais a également confirmé qu'elle réduirait clairement ses dépenses afin d'augmenter ses bénéfices en 2024. Ces facteurs amènent le courtier à réviser légèrement à la hausse ses estimations de croissance et de bénéfices pour les 2 prochaines années. L'excellente dynamique des prises de commandes et la perspective d'un fort redressement de la marge opérationnelle en 2024 confirment sa vision positive du titre. Esker, dont les multiples de valorisation sont les plus bas depuis 2017, reste, selon Stifel, l'une des S&MIDdcaps offrant les meilleures qualité et croissance de la bourse française.