Esker : renforce son Comité de Direction

(Boursier.com) — Actuellement en poste en tant que Directrice des alliances stratégiques monde, Claire Valencony a rejoint le Comité de Direction d'Esker, le 1er mars 2021.

Dans le cadre de ses fonctions, elle pilote et coordonne les initiatives indirectes d'Esker au niveau mondial. Forte de plus de 18 ans d'expérience à l'international et dans le domaine de la dématérialisation des processus documentaires, son objectif est de développer l'écosystème partenarial d'Esker qui est l'un des trois grands axes stratégiques du groupe.

Claire Valencony présente toutes les qualités et l'expérience nécessaire pour son succès dans cette nouvelle fonction. Dans le cadre de ses responsabilités précédentes, elle a su affirmer son leadership au sein de l'entreprise et apporter une précieuse expertise métier auprès de nos clients. Je me réjouis de son intégration au Comité de Direction , commente Emmanuel Olivier, Directeur Général d'Esker, qui ajoute : Cette nomination vient appuyer l'engagement d'Esker dans le renforcement de son réseau de partenariats au niveau mondial. C'est aujourd'hui un enjeu de premier plan pour le groupe qui ambitionne d'atteindre les 30% de signatures via le canal indirect d'ici 2023 .

Avant d'occuper ce poste, Claire Valencony était en charge du développement des partenariats et des alliances stratégiques pour Esker sur le territoire Nord-Américain.