Esker rehausse ses prévisions 2023 après un trimestre record

(Boursier.com) — Esker affiche un chiffre d'affaires record de 42,8 ME pour le premier trimestre de l'année 2023, en croissance de +17% en données publiées et de +15% à taux de change et périmètre constants, par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires SaaS (+21% en publié et +18% à taux de change et périmètre constants) tire la croissance du groupe pour représenter 83% de toute l'activité.

" Cette excellente performance est le fruit des nombreux contrats clients signés au cours de l'année 2022 qui entrent progressivement en production. Par ailleurs, les volumes de transactions qui s'étaient érodés à la fin de l'année 2022, ont montré une belle résilience sur ce premier trimestre ", détaille le spécialiste des solutions d'automatisation des cycles de gestion des entreprises.

Esker a également enregistré le troisième meilleur trimestre de son histoire en termes de prises de commandes. La valeur annuelle récurrente (ARR) des nouveaux contrats signés au cours du premier trimestre 2023 progresse de +19% à taux de change constant, par rapport au premier trimestre 2022 pour atteindre 4,12 ME (16,2 ME sur la durée totale des contrats). Esker précise que la performance commerciale de la France (-36%) a été perturbée par l'environnement macroéconomique et les incertitudes des prospects liés au changement de réglementation sur la facturation électronique. " Cette réforme engendre néanmoins de nombreuses opportunités qui vont alimenter les performances françaises sur les trimestres à venir ", assure Esker.

Compte tenu de la très bonne performance de ce premier trimestre 2023, Esker relève sa prévision de croissance organique pour l'ensemble de l'année pour la placer entre 13% et 15% (entre 12% et 14% auparavant) tout en visant une profitabilité comprise entre 12% et 14% du chiffre d'affaires.