(Boursier.com) — Encore un trimestre record pour Esker. L'éditeur de logiciels d'entreprises pour les métiers de la finance et du service client a réalisé au deuxième trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 45,1 ME, en croissance de +15% à taux de change constants et de +13% en données publiées, par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.

Pour l'ensemble du premier semestre 2023, le meilleur semestre de l'histoire de la société, les ventes s'établissent à 87,9 ME, en croissance de +16% à taux de change constants et de +15% en données publiées.

Sur le 2ème trimestre, le chiffre d'affaires SaaS (+20% à taux de change constants et +18% en données publiées) tire la croissance pour représenter 82% de l'activité.

Esker a aussi enregistré le deuxième meilleur trimestre et le meilleur semestre de son histoire en termes de prises de commandes. La valeur annuelle récurrente (ARR) des nouveaux contrats signés au cours du 2ème trimestre 2023 progresse de +14% à taux de change constants, par rapport au même trimestre en 2022 pour atteindre 4,6 ME. Pour l'ensemble du 1er semestre, la valeur annuelle récurrente des nouveaux contrats signés s'établit à 9 ME en progression de +18%. Le rythme de signatures a été extrêmement dynamique en Europe hors France (+104%), avec notamment une très belle affaire signée au Royaume-Uni.

Esker rehausse encore son objectif de croissance organique pour l'ensemble de l'exercice 2023, pour désormais viser entre +14% et +15% (contre un objectif initial de +12% à +14% relevé à +13% à +15% en avril 2023) accompagné d'une profitabilité (marge d'exploitation) comprise entre 12% et 14% du chiffre d'affaires.